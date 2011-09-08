ООН предупреждает об опасности изменения климата
10:20, 08 сентября 2011Мир
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Генсек: скептики не были правы
Генеральный секретарь ООН Пан Ги МУН предупреждает о необходимости принять срочные меры по предотвращению изменения климата.
Как сообщает русская служба Би-Би-Си, в качестве примеров негативных последствий глобального потепления он привел засуху в районе Африканского Рога и разрушительные наводнения в северной Австралии.
Пан Ги МУН также сказал, что те, кто был настроены скептически по поводу изменения климата, были неправы.
Он отверг обвинения в том, что за время переговоров по изменению глобального климата был достигнут лишь незначительный прогресс.
Лидеры более чем 119 стран мира встретятся в ноябре на ежегодном климатическом саммите, который пройдет в Южной Африке.
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