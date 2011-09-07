В Бразилии отпразднуют 120-летие украинской эмиграции

В воскресенье, 11 сентября, после завершения Синода Епископов Украинской греко-католической церкви, который сейчас проходит в Бразилии, состоятся торжества по случаю 120-летия украинской эмиграции в Бразилию.

Об этом журналистам сообщил Предстоятель УГКЦ Блаженнейший СВЯТОСЛАВ (ШЕВЧУК).

По словам Блаженнейшего СВЯТОСЛАВА, каждый юбилей – «это повод увидеть сокровища нашей Церкви, которыми владеем. Празднование 120-летия украинцев в Латинской Америке – хороший повод воссоздать в памяти героические страницы миссионерской деятельности УГКЦ на этом континенте».

Глава УГКЦ отметил, что самой большой религиозной организацией украинцев Бразилии является Украинская греко-католическая церковь. Она опекается украинскими эмигрантами еще с 1896 года. Сегодня УГКЦ в Бразилии имеет 23 прихода, 236 церквей, 20 светских священников и 60 иеромонахов Чина Святого Василия Великого. Епархом Куритибским является Владыка ВЛАДИМИР (КОВБИЧ), а Епископом-помощником Куритибской епархии – Владыка МИРОН (МАЗУР).

Следует напомнить, что украинцы прибыли в Бразилию во время больших европейских миграций в конце ХІХ ст. Первые две большие группы, около пяти тысяч семей, прибыли из Галичины и Буковины в 1895 и 1896 годах. В 1897-1907 годах прибыло еще более тысячи человек. Причины миграции были социальные и экономические. После 1917 и 1941 годов приезжали новые эмигранты уже по политическим мотивам. Сегодня украинская община в Бразилии насчитывает приблизительно пятьсот тысяч человек, 96,5% из которых уже родились в Бразилии и проживают в штате Парана. Отмечая организованную жизнь украинцев в Бразилии, Блаженнейший СВЯТОСЛАВ, в частности, сказал: «Здесь интересно наблюдать, как украинская культура объединилась с бразильским колоритом, какой стала здесь украинская Церковь, как наши люди, имея глубокую веру в Бога, сумели, преобразить леса Бразилии и организовать мощную украинскую общину».

«Думаю, этот юбилей станет примером для остальных украинцев, как нужно строить общественную и церковную жизнь, как в Украине, так и за границей», – сказал в завершение Предстоятель УГКЦ.