Аль-Каида снова ищет летчиков

ФБР и Министерство внутренней безопасности США предупредили об опасности террористических атак с использованием легкомоторных самолетов, сообщает Associated Press.

Это предупреждение вышло всего за несколько дней до десятой годовщины атаки 11 сентября, во время которой нападавшие захватили четыре рейсовых пассажирских авиалайнера и направили их в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а также здание Пентагона.

По данным властей, более точной и достоверной информации о возможных угрозах пока нет. Как следует из отчета спецслужб, которым располагает AP, "Аль-Каида" планировала атаки с использованием авиации, поскольку они могут иметь более разрушительные последствия, чем другие виды нападений.

В пятистраничном отчете говорится о том, что "Аль-Каида" продолжает проявлять интерес к вербовке технических специалистов на Западе, которые впоследствии могли бы обучиться управлению легкомоторными самолетами.

Документ был направлен в территориальные подразделения правоохранительных органов и чиновникам на местах, не получив какого-либо особого статуса. Вместе с тем, власти усилили меры безопасности по всей стране накануне годовщины, сообщает Би-би-си.