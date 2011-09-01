Эксперты назвали худший город в мире

По заключению британского еженедельника "The Economist", худшим на свете городом для проживания является столица Зимбабве - Хараре.

Объектом исследования стали 140 городов мира, включая те, которые затронуты войной, такие как Триполи.

Хараре оказался на дне списка, поскольку, как указывают авторы исследования, там постоянные перебои с питьевой водой и электричеством, очень плохо с медицинским обслуживанием, транспортом, телефонной связью и интернетом.

Рейтинг самых комфортных для проживания городов мира, по версии журнала, возглавили Мельбурн и Вена, оттеснив на 3-ю позицию прежнего лидера, канадский Ванкувер. Далее: Торонто, Калгари, Сидней, Хельсинки, Перт, Аделаида и Окленд.