Выборы в России пройдут 4 декабря

Выборы в Государственную думу России пройдут 4 декабря 2011 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ сообщил во время встречи с лидерами семи зарегистрированных в РФ политических партий.

«Указ такой - назначить выборы депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва на 4 декабря 2011 года. Он вступает в силу с момента его официального опубликования», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Ранее представители всех семи партий – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Правое дело», «Яблоко» и «Патриоты России» заявили о своем намерении участвовать в думских выборах.

В то же время, по информации пресс-службы движения «Левый фронт», оппозиционные партии, которые не были зарегистрированы в Минюсте России и таким образом не будут допущены к выборам, намерены провести общественную кампанию «Фиктивные выборы – вне закона!».

«В ходе этой кампании граждане намерены добиваться отмены незаконных парламентских выборов, которые пройдут в России в декабре», - говорится в сообщении.

В акции под лозунгами «Требуем отмены незаконных выборов!», «Ваши выборы – фарс!», «Выборы без оппозиции – преступление!» намерены принять участие представители различных оппозиционных партий. В частности, партии РОТ ФРОНТ, «Другая Россия», Партии народной свободы, партии «Родина: здравый смысл», партии «Трудовая Россия» и других.