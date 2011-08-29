Ураган «Айрин» приближается к Канаде

Штормовое предупреждение, объявленное на восточном побережье США 26 августа в связи с ураганом "Айрин", снято.

Как передает ИТАР-ТАСС, Национальный центр по наблюдению за ураганами США заявил, что "Айрин" больше не обладает свойствами, присущими тропическому шторму. В самое ближайшее время он достигнет канадских провинций Нью- Брансуик и Новая Шотландия. По последним данным, скорость ветра в эпицентре циклона достигает 80 км в час.

Последние два дня стихия бушевала на востоке США, обрушив сильнейшие ливни и ветры на побережье Атлантики, оставив без света миллионы жителей и приведя к смерти по меньшей мере 21 человека. По одному жителю погибли в штатах Коннектикут, Мэриленд, Нью-Джерси и Флориде, трое - в штате Нью-Йорк, в Вирджинии и Пенсильвании - по четыре человека. Наибольшее число жертв - шесть - зафиксировано в Северной Каролине, первой встретившей ураган.

Ураган не принес значительных разрушений, но, тем не менее, причинил серьезный ущерб. В регионе выпало больше месячной нормы осадков, приведя к масштабным наводнениям. По данным телеканала Си-Эн-Эн, площадь затопленной территории превышает размеры штата Нью-Йорк.