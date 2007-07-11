Президенты Украины и Венгрии открыли в Будапеште памятник Шевченко

В Будапеште Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Президент Венгерской Республики Ласло ШОЙОМ с супругами приняли участие в церемонии открытия памятника великому украинскому поэту Тарасу Шевченко.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, в своем выступлении В.ЮЩЕНКО отметил исключительную роль, которую сыграл Тарас Шевченко для украинской нации, формирования украинского языка. «Для нации это человек, который на протяжении последних двух веков призывает к воле, к свободе, многие годы учит любви к своему народу», – сказал Президент Украины. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что чрезвычайно важным является сохранение в младших поколениях украинцев уважения к фигуре Великого Кобзаря. «Убежден, что памятник как раз и будет служить этой миссии», – сказал Президент, добавив что лучшим комплиментом украинскому народу от любой державы мира и нации является почтение памяти Тараса Шевченко.

Президент Украины выразил благодарность властям Венгрии и Будапешта за содействие в сооружении памятника. От Украинского государства В.ЮЩЕНКО также поблагодарил всех, кто приобщился к этому событию, в частности украинскую общину Венгрии и творцов. «Это проявление нашей дружбы, добрососедских отношений и любви между Украиной и Венгрией», – подчеркнул Президент Украины.

В свою очередь, Л.ШОЙОМ высоко оценил национальное самосознание украинской диаспоры в Венгрии. «Этот памятник должен быть символом украинско-венгерской дружбы», – подчеркнул Президент Венгерской Республики.

К памятнику Тарасу Шевченко были возложены цветы от глав двух государств, Государственного органа самоуправления украинцев Венгрии и Европейского конгресса украинцев. В ходе церемонии открытия монумент был освящен. В завершение торжеств прозвучало стихотворение Великого Кобзаря «Думы мои, думы мои».

*** Проект памятника разработан профессором Львовской национальной академии искусств И.МИКИТЮКОМ и согласован с Президентом Украины В.ЮЩЕНКО во время его рабочего визита в Венгрию в октябре 2006 года.

Памятник сделан в виде бронзовой сидящей фигуры, изготовленной в реалистичной манере. Высота памятника от фундамента до макушки – около трех метров.