Евродепутат: в сентябре ЕП обсудит дело Тимошенко

В сентябре Европейский парламент рассмотрит на своем заседании вопрос судебного разбирательства уголовного дела в отношении бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил депутат Европарламента от Латвии, член Прогрессивного альянса социалистов и демократов Александр МИРСКИЙ в ходе заседания пресс-клуба в Министерстве иностранных дел Украины.

«В сентябре, скорее всего, этот вопрос будет обсуждаться в Европарламенте», - сказал А.МИРСКИЙ.

Как сообщалось, Генеральная прокуратура Украины обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в превышении власти при подписании в 2009 году газовых соглашений между "Газпромом" и "Нафтогазом". С 5 августа Ю.ТИМОШЕНКО находится под арестом.