В России сошел с рельсов пассажирский поезд: есть пострадавшие

15:28, 10 июля 2007
Мир
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Причины ЧП устанавливаются

В Свердловской области сошли с рельсов девять вагонов пассажирского поезда, есть пострадавшие. МЧС и ГУВД уточняют их количество, а в Горздраве Екатеринбурга сообщают, что получили ранения три человека и никто не погиб. Причины ЧП устанавливаются.

Большинство источников указывают, что в аварию попал поезд №337/338 Екатеринбург-Приобье, однако не исключено, что сошел с рельсов поезд №343/344 Пермь-Приобье.

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