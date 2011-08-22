Капитулировала охрана Каддафи
00:24, 22 августа 2011Мир
3132
В Триполи нет признаков сопротивления
Бригада, отвечающая за безопасность Муамара Каддафи, сдалась в плен повстанцам и складывает свое оружие, сообщает Reuters со ссылкой на телеканал "Аль-Джазира".
На протяжении последних суток из Триполи поступают сообщения о переходе новых районов под контроль новой власти.
По данным британского телеканала Sky TV, на который ссылается РИА "Новости", толпы ливийцев приветствуют вступившие в столицу с запада отряды повстанцев, а признаков сопротивления сил Муамара Каддафи нет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter