Капитулировала охрана Каддафи

Бригада, отвечающая за безопасность Муамара Каддафи, сдалась в плен повстанцам и складывает свое оружие, сообщает Reuters со ссылкой на телеканал "Аль-Джазира".

На протяжении последних суток из Триполи поступают сообщения о переходе новых районов под контроль новой власти.

По данным британского телеканала Sky TV, на который ссылается РИА "Новости", толпы ливийцев приветствуют вступившие в столицу с запада отряды повстанцев, а признаков сопротивления сил Муамара Каддафи нет.