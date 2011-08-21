Власти Германии предложили Каддафи сдаться

Власти Германии призвали ливийского лидера Муамара Каддафи как можно скорее сложить свои полномочия и сдаться, сообщает Associated Press со ссылкой на канцлера Германии Ангелу Меркель.

Уход Каддафи на фоне наступления оппозиционных сил на Триполи сможет предотвратить кровопролитие, считает Меркель.

"Будет хорошо, если он (Каддафи) сдастся как можно скорее", - сказала канцлер в интервью телеканалу ZDF.

Мнение Меркель разделяет министр иностранных дел ФРГ: "Мы надеемся, что настал поворотный момент, для несправедливого режима настали последние дни. Германия не участвовала в авианалетах НАТО в Ливии, но признала в июне легитимную власть повстанцев в лице Переходного национального совета", - цитирует AP слова министра, сказанные репортерам в Берлине.

По его словам, день ухода Каддафи станет хорошим днем для Ливии и ее народа.