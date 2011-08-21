Мотоциклисты расстреляли генпрокурора

Генеральный прокурор района Герешк провинции Гельменд на юге Афганистана был застрелен двумя неизвестными утром в воскресенье, сообщает Associated Press со ссылкой на представителей местных властей.

Вооруженные мотоциклисты расстреляли Мухаммада Азама (Mohammad Azam), когда он направлялся на работу. Представители губернатора провинции сообщили, что нападавшие остаются на свободе и силы безопасности провинции брошены на их поиски.

Пока ответственность за нападение на себя никто не взял.