Мотоциклисты расстреляли генпрокурора
11:25, 21 августа 2011Мир
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Теракт в Афганистане
Генеральный прокурор района Герешк провинции Гельменд на юге Афганистана был застрелен двумя неизвестными утром в воскресенье, сообщает Associated Press со ссылкой на представителей местных властей.
Вооруженные мотоциклисты расстреляли Мухаммада Азама (Mohammad Azam), когда он направлялся на работу. Представители губернатора провинции сообщили, что нападавшие остаются на свободе и силы безопасности провинции брошены на их поиски.
Пока ответственность за нападение на себя никто не взял.
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