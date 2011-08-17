В Польше из-за забастовки не курсируют три тысячи поездов

В Польше почти три тысячи региональных поездов, которыми ежедневно на работу ездят около 300 тысяч поляков, сегодня не будут курсировать из-за забастовки работников пассажирской железнодорожной компании Przewozy Regionalne (PR).

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, работники компании добиваются увеличения на 100 долларов базовой зарплаты в этом году.

Правление PR согласилось на поэтапный рост зарплаты начиная с более 40 долларов уже с августа и планируя следующее повышение в сентябре и декабре 2012 года на 35 и 20 долларов.

Руководство компании отмечает, что увеличение базовой зарплаты на 100 долларов приведет в действительности к реальному увеличению средней зарплаты в PR на 160 долларов, подчеркивая, что PR не имеет достаточно средств для обеспечения такого роста. Однако профсоюз компании не согласился на это предложение.

Работники PR заявляют о намерении повторить акцию протеста 24 августа, если правление не даст согласия на одноразовое повышение зарплаты.