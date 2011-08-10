Немецкий энергоконцерн E.on уволит 11 тысяч человек

Крупнейший немецкий энергетический концерн E.on рассматривает возможность сократить 11 тысяч сотрудников по всему миру. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на заявление представителей компании, сделанное 10 августа в Дюссельдорфе на презентации полугодового отчета.

Под угрозой увольнения оказался практически каждый восьмой из 85 тысяч сотрудников E.on. По словам топ-менеджеров концерна, сокращению подвергнутся, прежде всего, управленческие должности. Точных планов по сокращению между тем пока озвучено не было. Ожидается, что они будут конкретизированы на следующей неделе, передает Лента.ру.

Окончательное решение должно быть принято наблюдательным советом E.on осенью этого года. Увольнения пройдут в целях экономии: сообщается, что в 2012 году концерн намерен снизить расходы на 1,5 миллиарда евро. Представители профсоюзов и производственных советов уже подвергли намерения руководства E.on резкой критике.

Как отмечает Spiegel, прибыль E.on упала из-за сокращения сроков эксплуатации немецких АЭС, нового курса правительства на отказ от атомной энергетики, многочисленных сложностей, связанных с контрактами на поставку природного газа, а также сокращения доходов от продажи электроэнергии. Убыток E.on от одного только сокращения сроков работы АЭС вкупе с введенным властями ФРГ налогом на ядерное топливо составил в первом полугодии 2011 года 1,9 миллиарда евро.