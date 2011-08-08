S&P может еще понизить рейтинг США

На восстановление кредитного рейтинга США до высшего уровня может понадобиться более 10 лет, заявил управляющий рейтинговым агентством Standard & Poor`s Джон Чэмберс.

"На это может уйти от 9 до 18 лет", - заявил он в интервью телекомпании ABC.

"У нас было пять государств, которые смогли восстановить рейтинг ААА. На это им понадобилось от 9 до 18 лет", - цитирует слова Чэмберса газета конгресса США Hill.

При этом он отметил, что агентство может еще понизить рейтинг США, если президент Барак Обама и лидеры конгресса не договорятся о дальнейшем снижении уровня дефицита бюджета.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s в пятницу впервые понизило кредитный уровень США на одну ступень с максимального уровня "ААА"до "АА+"на фоне проблем с потолком госдолга.

Белый дом обвинил агентство S&P в манипулировании фактами и неверном расчете рейтинга.