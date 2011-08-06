ПАСЕ: цель ареста Тимошенко - запугать оппозицию

Президент Группы Европейской народной партии и Христианских демократов в ПАСЕ Люка ВОЛОНТЕ осуждает арест экс-премьер-министра, лидера партии "Батькивщина" Юлии ТИМОШЕНКО.

"Арест Юлии ТИМОШЕНКО является актом произвола и продолжением односторонних действий украинских органов правосудия против оппозиции», - говорится в заявлении Л.ВОЛОНТЕ, сообщается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я обратился к Президенту ЯНУКОВИЧУ с просьбой дать разрешение Юлии ТИМОШЕНКО на посещение Семинара Группы ЕНП во время следующей пленарной сессии в Страсбурге. Этот арест является четким ответом руководства страны, которая председательствует в Комитете министров Совета Европы. Украинская власть не хочет, чтобы лидер оппозиции принимала участие и занимала активную позицию в общественных дебатах в Украине и европейских странах", - подчеркивается в заявлении.

По мнению Л.ВОЛОНТЕ, арест Ю.ТИМОШЕНКО не только нарушает все европейские стандарты, но и является неправильным решением для будущего Украины в Европе. "Он похож на неприемлемое использование правосудия в политических целях. Единственная цель этих действий – навредить деятельности и запугать оппозицию в Украине. Украинская власть должна немедленно освободить Юлию ТИМОШЕНКО и дать ей разрешение на участие в Семинаре нашей семьи ЕНП, который состоится в рамках пленарной сессии в октябре", - заявил он.