Германия обеспокоена арестом Тимошенко

Германия обеспокоена арестом экс-премьера Юлии Тимошенко.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Германии.

Соответствующее заявление сделал вице-министр, госминистр МИД Вернер Хойер.

"Федеральное правительство приняло арест сегодняшнего лидера украинской оппозиции Юлии Тимошенко с большой озабоченностью. Существует большое сомнение в том, что задержание является соразмерным ее поведению", - цитирует Украинская правда.

Хойер также отметил, что тот факт, что многие бывшие чиновники в Украине находятся под следствием за злоупотребление служебным положением, вызывает подозрение в политической мотивации судебных органов Украины.

"Дальнейшее укрепление этого впечатления было бы значительным препятствием для сближения Украины с Европейским Союзом", - сказал он.

Министр также призвал украинское правительство к обеспечению справедливой правовой процедуры и независимой правовой системы