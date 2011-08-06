Обама попытался успокоить финансовые рынки

Президент США Барак Обама выступил с обращением, в котором попытался успокоить мировые финансовые рынки, пережившие самое резкое падение показателей за последние три года, сообщает Би-би-си.

Через несколько часов после того, как были обнародованы оптимистичные данные об американской безработице Обама уверил, что несмотря на сильнейшую рецессию, мировая экономика идет на поправку.