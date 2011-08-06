Обама попытался успокоить финансовые рынки
03:13, 06 августа 2011Мир
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Самое резкое падение за три года
Президент США Барак Обама выступил с обращением, в котором попытался успокоить мировые финансовые рынки, пережившие самое резкое падение показателей за последние три года, сообщает Би-би-си.
Через несколько часов после того, как были обнародованы оптимистичные данные об американской безработице Обама уверил, что несмотря на сильнейшую рецессию, мировая экономика идет на поправку.
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