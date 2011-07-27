В России повысят пенсионный возраст со ссылкой на Украину

Замминистра финансов России Сергей Шаталов призвал россиян подготовиться к повышению пенсионного возраста до 65 лет. По мнению чиновника, людям следует "свыкнуться с этой мыслью". Об этом он заявил 26 июля в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По словам Шаталова, повышение будет носить постепенный характер и, согласно одному из возможных вариантов, может растянуться во времени на 15 лет. Пенсионный возраст за этот период будет увеличиваться "по трети года ежегодно".

Чиновник отметил, что при подобном сценарии "те люди, которые уже близки к пенсионному возрасту, практически не почувствуют ничего". Молодежь, по мнению Шаталова, воспримет подобную реформу "с большим пониманием".

Сергей Шаталов напомнил, что ранее на повышение пенсионного возраста "пошли все государства", в том числе Украина. В июле Верховная рада утвердила законопроект, увеличивающий возраст выхода на пенсию для женщин с 55 до 60 лет. В 2010 году власти ряда стран Европы в рамках сокращения госрасходов приняли аналогичные решения.

В России возможное повышение пенсионного возраста обсуждается уже несколько лет, напоминает Лента.ру. В октябре 2010 года министр финансов Алексей Кудрин предположил, что в течение пяти-семи лет возраст выхода на пенсию может быть повышен для мужчин до 62 лет, а для женщин - до 60 лет с нынешних 60 и 55 лет соответственно.