В Тбилиси начнется процесс против мужа Нино Бурджанадзе

Тбилисский городской суд 29 июля начнет рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении супруга экс-спикера парламента Грузии Нино Бурджанадзе - бывшего главы пограничной полиции Грузии Бадри Бицадзе, сообщил журналистам адвокат подсудимого Леван Самушия.

По его словам, на допрос по делу Б.Бицадзе сторона обвинения вызвала руководителя информационно-аналитического департамента Министерства внутренних дел Грузии Шоту Утиашвили. "Со стороны защиты будут допрошены 65 свидетелей, в том числе супруга обвиняемого - председатель оппозиционной партии "Демократическое движение - Единая Грузия" Нино Бурджанадзе", - сказал Л.Самушия.

Ранее Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство Главной прокуратуры Грузии об изменении меры пресечения Б.Бицадзе и заменил освобождение под залог на заключение под стражу по причине неуплаты денежного залога в размере 100 тыс. лари (около 60 тыс. долл.).

По словам официального представителя прокуратуры, после удовлетворения ходатайства об изменении меры пресечения Б.Бицадзе объявлен в международный розыск, поскольку, по имеющимся у правоохранительных органов данным, он в настоящее время находится за пределами страны.

Б.Бицадзе обвиняется в организации незаконного полувоенного формирования с целью нападения на подразделения грузинских полицейских во время проведения 21-26 мая 2011 г. акции протеста с требованием отставки президента Грузии Михаила Саакашвили.