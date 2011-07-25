Каменец-Подольский присоединился к проекту «Европа городов»
01:06, 25 июля 2011Мир
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Совместного с Румынией и Польшей
Каменец-Подольский Хмельницкой области присоединился к проекту «Европа городов», который совместно внедряется Украиной, Румынией и Польшей.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, цель проекта - поддержка историко-культурных традиций трех стран, помощь приграничным областям в преодолении общих проблем, сотрудничество в различных отраслях.
«Я считаю, что, подписав такое соглашение, мы еще раз зарекомендуем себя в Европе как современный, амбициозный и интересный город. Бесспорно, что это событие является весомым шагом на пути к евроинтеграции», - отметил городской голова Михаил СИМАШКЕВИЧ.
Общая стоимость проекта составляет около 14 млн. евро.
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