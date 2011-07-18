За три года Германия получит бездефицитный бюджет

Власти Германии прогнозируют в 2014 году выйти на бездефицитный бюджет, сообщает Tagesschau со ссылкой на министерство финансов ФРГ. Уже в этом году, по оценкам министерства, дефицит бюджета сократится до 1,5 процента от ВВП. При этом еще в апреле считалось, что этот показатель будет значительно больше - 2,5 процента.

В 2010 году дефицит бюджета составил 3,3 процента (82 миллиарда евро), что превышает оговоренную Маастрихтскими соглашениями норму - не более, чем 3 процента от ВВП. Главными причинами стали последствия мирового финансового кризиса и многомиллиардные ассигнования, выделенные правительством для спасения банков.

В министерстве финансов также отмечают, что государственная задолженность ФРГ будет постепенно сокращаться: с 83,2 процента от ВВП в прошлом году, до 71 процента к 2015 году. При этом, в соответствии с Маастрихтскими соглашениями она не должна превышать 60 процентов. ФРГ, однако, уже давно перешла эту границу, замечает Лента.ру.