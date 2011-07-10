Пентагон: необходимо ликвидировать 20 ключевых фигур Аль-Каиды
23:42, 10 июля 2011Мир
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Преемник бен Ладена находится в Пакистане
Новый лидер международной террористической организации "Аль-Каида" 59-летний египтянин Айман аль-Завахири находится на территории Пакистана в так называемой "зоне племен". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра обороны США Леона Панетты, находящегося с официальным визитом в Афганистане.
Л.Панетта выразил пожелание, чтобы власти Пакистана обратили на это особое внимание и предприняли соответствующие меры. "Для того, чтобы сейчас нанести серьезный урон "Аль-Каиде", необходимо арестовать или ликвидировать 20 ключевых фигур", - приводит его слова РосБизнесКонсалтинг.
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