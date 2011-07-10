Во Вьетнаме полиция разогнала антикитайскую акцию протеста

По меньшей мере 10 человек арестованы во вьетнамской столице после того, как полиция разогнала демонстрацию против действий Китая в спорных территориях Южно-Китайского моря, сообщает Би-би-си.

Среди задержанных было несколько вьетнамских журналистов, которых, как сообщается, позже отпустили.

Вьетнамцы, возмущенные действиями китайских ВМФ в спорных водах Южно-Китайского моря, собрались на акцию протеста шестое воскресенье подряд.

Между тем, высокопоставленный американский командующий адмирал Майк Муллен, прибывший с визитом в Китай, выразил обеспокоенность территориальным конфликтом в Южно-Китайском море и заявил, что США выступают за мирное урегулирование разногласий между странами.