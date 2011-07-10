На аварийной АЭС "Фукусима-1" произошла химическая утечка

Утечка химических веществ произошла в воскресенье утром из трубопровода по очистке воды, охлаждавшей реакторы на аварийной АЭС "Фукусима-1", сообщает агентство Киодо со ссылкой на TEPCO - компанию-оператора электростанции.

Инженеры компании обнаружили порядка 50 литров, вытекших химикатов, которые используются для очистки отработанной воды от радиоактивных материалов. Процесс очистки воды временно остановлен. Первый, второй и третий реакторы АЭС охлаждаются при помощи ранее очищенной воды.

Используемые на АЭС очищающие химикаты французской фирмы Areva SA не токсичны, ведутся работы по устранению утечки, приводит слова представителя TEPCO РИА Новости.