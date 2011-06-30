Еврокомиссия предлагает сократить расходы на чиновников

Европейская комиссия предлагает сократить расходы на европейских чиновников.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее предложение представлено вместе с предложением о проекте бюджета Европейского Союза на 2014-2020 годы.

Предполагается, в частности, сократить персонал европейских институтов на 5% или на 2,5 тыс. человек.

При этом Еврокомиссия считает возможным увеличить продолжительность рабочей недели для оставшихся 47,5 тыс. чиновников с нынешних 37,5 до 40 часов без увеличения зарплат.

Кроме того, Еврокомиссия предлагает увеличить пенсионный возраст для чиновников с 63 до 65 лет.