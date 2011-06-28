В Москве застрелился высокопоставленный чиновник

В Москве застрелился бывший высокопоставленный чиновник московской мэрии при Юрии ЛУЖКОВЕ 64-летний Александр Новиков, сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах Москвы.

«Он застрелился в понедельник утром в своей квартире в районе Сокольники, выстрелив себе в грудь из охотничьего ружья Beretta 12-го калибра», – сказал источник.

На месте происшествия обнаружена предсмертная записка, содержание которой не разглашается.

Позднее Главное следственное управление Следственного комитета по Москве официально подтвердило эту информацию.

А.Новиков был одним из наиболее приближенных к Ю.ЛУЖКОВУ функционеров – он был начальником управления мэра Москвы - заместителем руководителя аппарата мэра и правительства Москвы. Эту должность он занимал до 6 ноября 2010 года.

По данным следствия, на момент гибели А.Новиков работал советником президента одного из банков.