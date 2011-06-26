МВФ подтвердил, что Египет отказался от 3 млрд долл.

Международный валютный фонд (МВФ) официально подтвердил отказ Египта от согласованной двумя неделями ранее кредитной линии в объеме 3 млрд долл. Соответствующее решение Каир принял после пересмотра бюджета страны на 2011-12 финансовый год, в результате которого был сокращен прогноз дефицита, сообщает Reuters со ссылкой на представителя фонда.

По данным фонда, прогноз дефицита бюджета страны по итогам 2011-12 ф.г. сокращен с 11% до 8,6% ВВП. При этом эксперты МВФ уточнили, что стране в 2011-2012 ф.г. могут понадобиться 9-12 млрд долл. внешних займов.

Ранее, напоминает РосБизнесКонсалтинг, министр финансов Египта Самир Радван озвучил отказ страны от кредитов Всемирного банка и МВФ. Он также добавил, что на минувшей неделе безвозмездную помощь Египту в размере 500 млн долл. оказали власти Катара. По словам министра, покрытие дефицита бюджета Арабской Республики будет осуществлено за счет внутренних средств и международной финансовой помощи.