Грузия предложит России обменять Южную Осетию на ВТО

Грузия намерена предложить России снятие всех претензий в вопросе вступления в ВТО в обмен на отказ от поддержки президента Южной Осетии Эдуарда Кокойты.

Как пишет газета "Коммерсантъ", именно такое предложение Грузия подготовила в преддверии саммита Организации Черноморского экономического сотрудничества, который открывается в понедельник в Стамбуле. В Тбилиси рассчитывают, что Россия будет поддерживать Дмитрия Санакоева, которого в Грузии называют главой временной администрации Южной Осетии.

Помимо снятия всех преград на пути вступления России в ВТО грузинские власти намерены предложить Москве и другие варианты. В частности, Тбилиси готов "узаконить" пребывание российских военных в Южной Осетии и предоставить РФ статус официального гаранта широкой автономии этой территории.

РБК