ЕС начинает готовиться к расширению (фото)
Меркель объяснила, почему раньше было нельзя
Совет ЕС (саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС - УНИАН) по итогам двухдневного заседания принял решение о созыве Межправительственной конференции по подготовке изменений к Соглашению ЕС.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщила сегодня утром после почти 19 часов непрерывных переговоров канцлер председательствующей в ЕС Германии Ангела МЕРКЕЛЬ.
Также Ангела МЕРКЕЛЬ заявила, что достижение согласия об изменении Соглашений ЕС открывает путь к последующему расширению Евросоюза.
|Канцлер Германии, председательствующей в ЕС Ангела МЕРКЕЛЬ: изменение Соглашений ЕС открывает путь к последующему расширению Евросоюза.
“Открытие переговоров по новому соглашению уже дает возможность говорить о расширении”, - сказала она.
Канцлер Германии отметила, что в предыдущем соглашении – Ниццком соглашении ЕС, максимальное количество стран-членов Евросоюза было установлено в размере 27 стран, что фактически привело к тому, что ЕС не мог думать о последующей возможности расширения без изменения своих главных документов.
|Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ поздравил Ангелу МЕРКЕЛЬ с успешным завершением переговоров об изменении Соглашений ЕС
Совет ЕС (саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС - УНИАН) утвердил мандат на переговоры о внесении изменений в два Соглашения ЕС.
|“Это не было легко. Мы очень довольны тем, чего мы смогли достичь сегодня утром”, - сказала канцлер Германии
Среди прочего мандатом предусматривается некоторое облегчение условий присоединения новых стран к ЕС. В частности, выполнение Копенгагенских критериев, согласно с предоставленным мандатом, не должно быть обязательным условием для вступления, а лишь браться во внимание при принятии окончательного решения, которое будет приниматься Советом ЕС после консультаций с Еврокомиссией и получения оценки Европарламента.
ФОТО Сергея Воропаева / УНИАН