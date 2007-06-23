ЕС начинает готовиться к расширению (фото)

Совет ЕС (саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС - УНИАН) по итогам двухдневного заседания принял решение о созыве Межправительственной конференции по подготовке изменений к Соглашению ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщила сегодня утром после почти 19 часов непрерывных переговоров канцлер председательствующей в ЕС Германии Ангела МЕРКЕЛЬ.

Также Ангела МЕРКЕЛЬ заявила, что достижение согласия об изменении Соглашений ЕС открывает путь к последующему расширению Евросоюза.

“Открытие переговоров по новому соглашению уже дает возможность говорить о расширении”, - сказала она.

Канцлер Германии отметила, что в предыдущем соглашении – Ниццком соглашении ЕС, максимальное количество стран-членов Евросоюза было установлено в размере 27 стран, что фактически привело к тому, что ЕС не мог думать о последующей возможности расширения без изменения своих главных документов.

Совет ЕС (саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС - УНИАН) утвердил мандат на переговоры о внесении изменений в два Соглашения ЕС.

Среди прочего мандатом предусматривается некоторое облегчение условий присоединения новых стран к ЕС. В частности, выполнение Копенгагенских критериев, согласно с предоставленным мандатом, не должно быть обязательным условием для вступления, а лишь браться во внимание при принятии окончательного решения, которое будет приниматься Советом ЕС после консультаций с Еврокомиссией и получения оценки Европарламента.

ФОТО Сергея Воропаева / УНИАН