В Европе вырос спрос на грузинские овощи

Грузия в три раза увеличит в ближайшее время экспорт овощей из-за распространения в европейских продуктах энтерогеморрагической кишечной палочки (E.coli). Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства Грузии, спрос на импорт овощей возрос, так как "кишечная палочка грузинской продукции не грозит".

По данным министерства, в 2010 году Грузия экспортировала в Европу картофель, помидоры, зеленый лук, листовой салат, капусту и свеклу более чем на 10 млн лари (около 6,5 млн долларов). Теперь появился спрос и на огурцы.

Сама Грузия не импортирует овощи из Европы, отмечает РосБизнесКонсалтинг.