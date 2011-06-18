Польские эксперты: Россия не сможет заблокировать американскую ПРО

Российская власть не сможет заблокировать создаваемую американцами систему противоракетной обороны (ПРО) в Европе, которая приведет к ослаблению „ядерного потенциала” России.

Об этом говорится в анализе экспертов Центра восточных исследований (OSW, Варшава), которым владеет УНИАН.

Аналитики отметили, что последние разговоры в рамках комиссии „Россия-НАТО”, которые состоялись 8 июня, подтверждают отсутствие компромисса относительно системы ПРО.

„Независимо от того, решит ли Россия обострить политический спор относительно ПРО или примет тактику продолжения переговоров, шансы на смену системы и недопущение до размещения ее компонентов в государствах Восточной Европы небольшие”, - отметили эксперты.

Они напомнили, что США уже подписали договоры с правительствами Румынии и Польши о размещении элементов ПРО в этих странах в 2015 и 2018 годах, отметив, что американцы ведут также переговоры по этому вопросу с болгарскими властями.

Аналитики отметили, что американцы отвергают принятую во времена „холодной войны” концепцию „стратегического равновесия”, пытаясь получить преимущество в сфере оружия массового уничтожения, чему, собственно, должна служить система ПРО в Европе.

„Стратегическое равновесие (которое понимают как гарантированное взаимоуничтожение в случае ядерной войны) является для российской элиты как гарантией национальной безопасности, так и источником престижа”, - отмечается в анализе.

Эксперты также назвали одной из причин попыток россиян заблокировать создание ПРО их неспособность – из-за технологической отсталости - создать такую же эффективную систему в России.

Польские аналитики высказали мнение, что россияне в таких условиях сконцентрируются на разработке способных маневрировать баллистических ракет „Булава”, которые могли бы „пройти” систему противоракетной обороны.

Кроме этого, россияне могут разместить ракеты короткого радиуса действия в Калининградский области, которая непосредственно граничит с членами НАТО - Польшей и Литвой.

Справка УНИАН. Президент США Барак ОБАМА в августе 2009 года отказался от планов своего предшественника разместить стационарные элементы ПРО в Польше и Чехии, заявив, вместо этого, о намерении создать мобильную систему противоракетной защиты, в частности, от Ирана.

В конце прошлого года 28 государств НАТО на саммите в Лиссабоне утвердили новую стратегию концепцию деятельности Альянса, которая, среди прочего, предусматривает создание системы европейской ПРО, к которой также планировалось привлечь Россию.

Элементы мобильной системы планируется разместить на кораблях и в государствах Восточной Европы.