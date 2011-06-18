В США закрыли дело бен Ладена

Федеральные власти США официально прекратили уголовное преследование основателя террористической сети "Аль-Кайеда" Усамы бен Ладена, ликвидированного американскими спецслужбами в мае. Как сообщает Associated Press, сегодня окружной судья Льюис Каплан удовлетворил ходатайство федеральных обвинителей о закрытии дела против У.бен Ладена по обвинениям в терроризме. Это формальность, обычная для случаев, когда обвиняемого уже нет в живых.

В ходатайстве о снятии с У.бен Ладена уголовных обвинений отмечается, что власти США располагают 100-процентными доказательствами того, что ликвидирован был именно У.бен Ладен. "Вероятность того, что убитый был идентифицирован ошибочно, составляет примерно один на 11,8 квадриллионов", - указано в документе.

Впервые лидеру "Аль-Кайеды" были предъявлены официальные обвинения в федеральном суде США в июне 1998 г. Обвинительный акт касался роли У.бен Ладена в убийстве 18 американских военнослужащих в Сомали в 1993 г.

Позднее к этому добавились обвинения в подготовке взрывов в американских посольствах в Восточной Африке в августе 1998 г., жертвами которых стали 224 человека, и атака террористов-смертников на эсминец ВМС США Cole в 2000-м.

Парадоксально, но в списке официальных обвинений против У.бен Ладена никогда не фигурировали теракты 11 сентября 2001 г., замечает РосБизнесКонсалтинг.