Число жертв кишечной палочки в Европе выросло до 37 человек
17:14, 14 июня 2011Мир
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Умер двухлетний мальчик
Количество жертв кишечной палочки E.coli в Европе достигло 37 человек.
Как сообщили сегодня немецкие власти, в ночь на вторник в госпитале Ганновера скончался двухлетний мальчик. Он стал самой юной жертвой заболевания. До этого самой молодой жертвой была 20-летняя девушка.
36 человек погибли в Германии, еще один – в Швейцарии.
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