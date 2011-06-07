Приднестровье не намерено обсуждать с Молдовой свой статус

Тирасполь не намерен обсуждать на переговорах с Кишиневом вопросы статуса Приднестровья в составе Молдовы, заявил на брифинге глава МИД непризнанной республики Владимир Ястребчак.

"Что касается статусных вопросов, для нас это не является предметом обсуждения, как бы кому-то не хотелось представить это целью урегулирования... Для нас предметом диалога является нормализация отношений между двумя равноправными субъектами, равноправными как за столом переговоров, так и в иных аспектах", - приводит его слова РИА "Новости".

Владимир Ястребчак высказал надежду на возобновление в июне переговоров с Молдовой в формате "5+2" в ходе консультаций 21 июня в Москве. "У меня есть надежда на то, что мы сможем выйти на официализацию в этом формате, но для этого требуются усилия и сторон конфликта, и гарантов, и посредников", - сказал он.