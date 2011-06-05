Македонцы выберут на трех депутатов больше

Внеочередные выборы в парламент Македонии в воскресенье проходят без нарушений.

Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил журналистам председатель центральной избирательной комиссии страны Борис КОНДАРКО.

Избирательные участки открылись в 7.00. Явка на 10.00 по местному времени составила 14%, что на 3% выше показателя парламентских выборов 2008 года.

В стране зарегистрировано 1,835 миллиона избирателей. Голосование будет продолжаться до 19 часов, в стране открыты 2976 избирательных участков.

Парламент, насчитывавший до сих пор 120 мест, с этого года будет расширен до 123 кресел.

Фаворитом выборов считается коалиция Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия македонского национального единства во главе с премьером Николой ГРУЕВСКИМ.

Предыдущие парламентские выборы состоялись в стране 1 июня 2008 года и были отмечены многочисленными нарушениями, особенно в тех районах Македонии, которые населены албанцами. Были зафиксированы случаи применения огнестрельного оружия, наблюдатели покидали избирательные участки из-за угрозы безопасности.