Сегодня в Дюссельдорфе состоится финал Евровидения-2011

Сегодня в немецком городе Дюссельдорф состоится финал песенного конкурса «Евровидения-2011», на котором выступит украинская певица Мика НЬЮТОН (Оксана ГРИЦАЙ – УНИАН) с песней Angel.

Всего в финале выступят представители 25 стран-участниц.

Первым на сцену выйдет Парадис ОСКАР (Финляндия), следом за ним под вторым номером выступит певец и музыкант Дино МЕРЛИН из Боснии и Герцеговины, под третьим номером свою песню представит коллектив A Friend In London из Дании, Эвелина САШЕНКО (Литва) станет четвертой, а Кати ВУЛЬФ (Венгрия) - пятой.

Вторая пятерка стартует из выступления яркого дуэта Jedward братьев-близнецов Джона и Эдварда ГРАЙМЗА из Ирландии, следом за ними выступит Эрик СААДЕ, восьмой станет эстонская артистка Геттер ЯАНИ, греческие артисты Лукас ЙОРКАС и Стерео МАЙК выступят девятыми, под десятым номером выступит российский конкурсант Алексей ВОРОБЬЕВ.

Дальше на сцену "Дюссельдорф-арены" выйдет фаворит "Евровидения-2011" по прогнозам букмекеров, французский певец Амори ВАССА, за ним - итальянский артист Рафаэль ГУАЛАЦЦИ, и дальше по порядку выступят артистка Анна РОССИНЕЛЛИ из Швейцарии, британская группа Blue, молдавский коллектив Zdob si Zdub, немецкая певица Елена МАЙЕР-ЛАНДРУТ, румынская группа Hotel FM, австрийская певица Надин БЕЙЛЕР, азербайджанский дуэт Элла и Ники, словенская певица Майя КЕУЧ, исландский коллектив Sjonni`s Friends, испанская артистка Люсия ПЕРЕС, украинская певица Мика НЬЮТОН, выступление которой сопровождается песочной анимацией. Завершат финальный концерт сербская вокалистка Нина и грузинская рок-группа Eldrine.

Победитель конкурса "Евровидения-2011" будет определен на финальном шоу путем зрительского голосования и голосования профессионального жюри. Представитель страны-победительницы увезет с собой переходной приз - хрустальный микрофон.

Как отмечают СМИ, непредсказуемость голосования европейских зрителей и жюри продемонстрировало поражение в полуфиналах, в частности Норвегии и Израиля, входивших, по мнению СМИ, в число фаворитов, а также выход в финал Румынии и Швейцарии, которые считалась одними из аутсайдеров в гонке за продолжение борьбе. Кроме того, Италия возобновила свое участие в конкурсе после многолетнего перерыва.