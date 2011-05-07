Миллионам жителей Нигера угрожает голод

Власти Нигера заявили, что из-за засухи и нашествия насекомых почти 3 миллиона жителей страны могут столкнуться с серьезной нехваткой продовольствия, сообщает Би-би-си.

Ситуация усугубляется и тем, что в Нигер прибыло большое количество беженцев из Ливии и Кот д`Ивуара.

Правительство Нигера объявило, что для разрешения продовольственного кризиса ему необходимо дополнительное финансирование в размере 150 млн долларов.