Япония закрывает еще одну АЭС
22:52, 06 мая 2011Мир
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К юго-западу от Токио
Японское правительство распорядилось о временном закрытии АЭС "Хамаока" к юго-западу от Токио, сообщает Би-би-си.
Как заявил премьер-министр страны Наото Кан, специалисты по атомной энергетике должны удостовериться, что в случае повторения подземных толчков и ударов цунами станция их выдержит.
Глава правительства также выразил надежду, что закрытие АЭС "Хамаока" не приведет к энергетическому голоду.
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