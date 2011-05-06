Япония закрывает еще одну АЭС

Японское правительство распорядилось о временном закрытии АЭС "Хамаока" к юго-западу от Токио, сообщает Би-би-си.

Как заявил премьер-министр страны Наото Кан, специалисты по атомной энергетике должны удостовериться, что в случае повторения подземных толчков и ударов цунами станция их выдержит.

Глава правительства также выразил надежду, что закрытие АЭС "Хамаока" не приведет к энергетическому голоду.