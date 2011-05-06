Эксперт: ликвидация террориста №1 в прямом эфире - дань новой эпохе

Политолог Вадим КАРАСЕВ считает, что после ликвидации Усамы бен Ладена открылась новая эпоха международных отношений.

Об этом он сказал вчера вечером в эфире ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

«Страница 10-летней войны с террором с международной повестки дня перелистана. Закончилась. Появляются новые задачи, открывается новая международная эпоха. Надо думать, как стабилизировать на демократической основе Ближний Восток, арабский Восток после революций. Есть опасность «пакистанизации» этих стран после революций. Поэтому все совпало во времени – и необходимость готовиться к президентским выборам в США, и завершение войны с террором» - сказал политолог.

В.КАРАСЕВ объяснил, почему ликвидация террориста №1 в мире происходила в прямом эфире: «Это дань новой технологической эпохе. Американцы любят шоу. Мир становится шоу. Мы живем в прямом эфире. Сегодня медийная ритмика задает ритмику политическую».

Также В.КАРАСЕВ считает, что в 2012 году в Украине нельзя исключать любых сценариев развития событий после проведения выборов. «В 2012 году жесткая технология власти на выборах может подвергнуться массовому стихийному протесту «низов». Не политиков, а людей, которые захотят, чтобы выборы были свободные», - сказал эксперт.