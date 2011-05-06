Тарасюк: EURONEST должна помочь с безвизовым режимом

Одним из приоритетных заданий, которые украинская делегация будет ставить перед Парламентской ассамблеей EURONEST (ЕС – страны-участницы «Восточного партнерства»), является введение безвизового режима.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции народный депутат Украины, сопредседатель Парламентской ассамблеи EURONEST Борис ТАРАСЮК.

Он подчеркнул, что «в этом мы видим именно практический конкретный интерес Украины в деятельности Парламентской ассамблеи EURONEST».

Б.ТАРАСЮК также подчеркнул, что новосозданная структура должна стать «дополнительной площадкой для реализации наших национальных интересов, которые заключаются в том, чтобы ускорить вступление Украины в ЕС, ускорить процесс предоставления украинским гражданам права на безвизовые поездки в страны ЕС».

Как отметил Б.ТАРАСЮК, чем эффективнее украинская делегация будет работать в Парламентской ассамблее EURONEST, тем быстрее будет реализован стратегический курс Украины на членство в Европейском Союзе.

Как сообщал УНИАН, в Брюсселе 3 мая состоялось учредительное заседание Парламентской ассамблеи EURONEST. Был подписан Акт о создании Ассамблеи, приняты правила процедуры, а также избрано руководство.