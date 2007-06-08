Путин сделал Бушу интересное предложение

На саммите Большой восьмерки в Хайлигендамме состоялась встреча президентов США и России.

После встречи президент Буш назвал «интересным» предложение российского президента который сказал, что Соединенные Штаты могут использовать бывшую советскую ракетную базу на территории Азербайджана для системы противоракетной обороны вместо баз в Польше и Чехии, передает Би-би-си.

По словам господина Путина, Россия не будет нацеливать свои ракеты на Европу, если США согласятся создать общую с Россией систему противоракетной обороны, которая бы защищала всю Европу от «стран-изгоев».

Американцы заявили, что обдумают российское предложение.

Россия остро критикует планы США разместить системы ПРО в Чехии и Польше, но президент Буш заверяет, что Кремль «не должен боятьсяамериканских ракет».

Лидеры развитых государств мира провели первый день переговоров на саммите стран Большой Восьмерки в Хайлигендамме на немецком побережье Балтики.

Участники сосредоточились на мировой экономике и странах, которые развиваются, энергетических вопросах и климатических изменениях.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры Большой восьмерки согласовали план борьбы с климатическими изменениями.