Буш призывает Путина не бояться

Планы США по размещению системы противоракетной обороны в Чехии и Польше являются "чисто оборонительным" шагом, не направленным против России, сказал президент США Джордж БУШ.

Как сообщает Рейтер, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Праге.

"Моя позиция в отношении противоракетной обороны такова, что это чисто оборонительный шаг, не направленный на Россию", - сказал Дж.БУШ.

"Моими словами (президенту России Владимиру ПУТИНУ) будут... вы не должны бояться системы ПРО, почему бы нам вместе не сотрудничать в этой сфере? Почему бы вам не присоединиться к США? Пошлите своих генералов, чтобы они увидели, как эта система будет работать, пошлите ваших ученых", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, руководство России неоднократно выступало с гневными заявлениями из-за планов США разместить 10 противоракетных установок в Польше и радарную станцию в Чехии, мотивируя это угрозой национальной безопасности России.