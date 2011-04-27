Обама отправит ливийским повстанцам бензовозы, бронежилеты, бинокли, рации

Президент США Барак Обама в специальном меморандуме поручил главам госдепартамента и Пентагона предоставить невоенную помощь на сумму в 25 миллионов долларов ливийской оппозиции, воюющей сейчас с режимом Каддафи.

"Я даю распоряжение выделить до 25 миллионов долларов невоенной помощи в виде предметов потребления и услуг из запасов и ресурсов любого ведомства американского правительства для поддержки ключевых партнеров США, таких, как переходный Национальный совет, в стремлении защитить гражданское население... находящееся под угрозой нападения в Ливии", - цитирует меморандум, распространенный пресс-службой Белого дома, РИА Новости.

Ранее представители администрации уже сообщали журналистам о планируемом предоставлении помощи ливийским повстанцам, замечает Associated Press. Власти США намерены предоставить, в частности, грузовики, бензозаправщики, машины скорой помощи, медоборудование, бронежилеты, бинокли, рации.