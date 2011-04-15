Витренко полетела в Ливию бороться с НАТО

Лидер Прогрессивной социалистической партии Украины Наталия Витренко вылетела в Триполи, сообщается на сайте ПСПУ.

Лидер ПСПУ приглашена на международную конференцию. Главная цель конференции, которая проводится в рамках движения "Руки прочь от Ливии!" "выработать предложения по мирному урегулированию ливийского конфликта, прекратить агрессию против суверенного государства Ливии со стороны США и НАТО".

Сегодня утром Наталья Витренко и заместитель председателя ПСПУ Владимир Марченко прибыли в Тунис, а оттуда в столицу Ливии.