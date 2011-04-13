Минское метро взорвали уникальной взрывчаткой

При теракте в минском метро использовалась уникальная взрывчатка, аналогов которой спецслужбы не знали, заявил председатель КГБ Белоруссии Вадим Зайцев.

По словам председателя КГБ, преступники сами изготовили взрывчатку. "Это была особая взрывчатка", - сказал Зайцев.

На вопрос РИА Новости, где террористы ее взяли, он ответил: "В интернете". В то же время, по его словам, аналогов вещества не удалось обнаружить "в данных ни одного из государств".

Ранее в среду глава МВД Анатолий Кулешов на пресс-конференции сообщил, что один из задержанных по делу о теракте в минском метро причастен к взрывам в Минске в 2008 и Витебске в 2005 годах.

В 2008 году во время празднования дня независимости 3 июля в Минске во время гала-концерта в толпе произошел взрыв самодельного взрывного устройства. Бомба была замаскирована под картонный пакет из-под сока и начинена металлическими болтами и гайками. Пострадали 55 человек. МВД квалифицировало происшедшее как "хулиганство". Тогда правоохранительные органы сняли отпечатки пальцев у большинства мужчин в Минске.

Зайцев рассказал, что спецслужбы, расследуя теракт 2008 года, полагали, что имеют дело с взрывниками-профессионалами высокого класса, однако теперь пришли к выводу, что за взрывами стоят просто "способные люди".