НАТО: высказывания Путина вызывают сожаление

Высказывания президента России Владимира Путина о готовности Москвы перенацелить ракеты на Европу - в ответ на установку элементов американской ПРО - вызывают сожаление.

Об этом заявил в Брюсселе представитель союза НАТО Джеймс Аппатхурай.

Он также добавил, что единственной страной, которая спекулирует на вопросе о перенацеливании ракет на Европу, является Россия.

Радио Свобода