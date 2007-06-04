НАТО: высказывания Путина вызывают сожаление

18:38, 04 июня 2007
Мир
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Россия спекулирует на вопросе ПРО

НАТОВысказывания президента России Владимира Путина о готовности Москвы перенацелить ракеты на Европу - в ответ на установку элементов американской ПРО - вызывают сожаление. 

Об этом заявил в Брюсселе представитель союза НАТО Джеймс Аппатхурай. 

Он также добавил, что единственной страной, которая спекулирует на вопросе о перенацеливании ракет на Европу, является Россия.

Радио Свобода

 

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