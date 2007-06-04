НАТО: высказывания Путина вызывают сожаление
18:38, 04 июня 2007Мир
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Россия спекулирует на вопросе ПРО
Высказывания президента России Владимира Путина о готовности Москвы перенацелить ракеты на Европу - в ответ на установку элементов американской ПРО - вызывают сожаление.
Об этом заявил в Брюсселе представитель союза НАТО Джеймс Аппатхурай.
Он также добавил, что единственной страной, которая спекулирует на вопросе о перенацеливании ракет на Европу, является Россия.
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