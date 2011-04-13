Польша провела эксперимент, чтобы узнать причину Смоленской катастрофы

Польская власть провела эксперимент со вторым правительственным самолетом Ту-154, который должен дать ответ на вопрос, почему аналогичный самолет 10 апреля 2010 года не успел уйти на "второй круг" в Смоленске, а разбился, зацепившись крылом о дерево.

Как сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь главнокомандующего Воздушных сил Польши Роберт КУПРАЧ, эксперимент начался в середине дня, и к вечеру самолет вернулся на аэродром в Варшаву.

Пресс-секретарь сказал, что самолетом управляли пилоты специального 36-го полка, который отвечает за перевозку польских высокопоставленных лиц, а на его борту были представители правительственной комиссии по изучению причин катастрофы.

Он не уточнил, что именно делал самолет в рамках эксперимента, заметив, что вся документация передана комиссии.

Р.КУПРАЧ также сказал, что это первый экспериментальный полет, добавив, что комиссия не просила о его повторении.

Пресс-секретарь также объяснил задержку с проведением эксперимента необходимостью сначала отремонтировать одно из устройств самолета, а затем - долгой процедурой согласования документации по поводу этого полета между Министерством обороны и правительственной комиссией, которая выясняет причины катастрофы.

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Польши Ежи МИЛЛЕР, который возглавляет комиссию по изучению причин Смоленской катастрофы, называл эксперимент со вторым правительственным Ту-154 ключевым для выяснения причин трагедии, что позволит завершить работу над окончательным отчетом о причинах трагедии.

Этот документ, согласно последним заявлениям польской власти, планируется обнародовать в мае-июне.

Справка УНИАН. Согласно стенограмме разговоров в кабине пилотов самолета, который разбился в Смоленске, командир экипажа дал команду „отходим” сразу после прохождения высоты 100 метров за 20 секунд до столкновения с землей. По мнению экспертов, этого времени вполне хватало, чтобы поднять самолет в воздух.