Президент Польши найдет место для возложения цветов в Смоленске

Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ найдет место для возложения цветов и чествования памяти жертв авиакатастрофы 10 апреля 2010 года в Смоленске.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал глава канцелярии польского президента Яцек МИХАЛОВСКИЙ.

«Там есть столько подходящих мест, там, по большому счету, - одно большое место для возложения цветов. Думаю, что не имеет большого значения, будет ли это в одном или другом месте”, - отметил глава канцелярии.

В то же время он назвал «неожиданной, очень грустной и неприятной» историю с заменой таблички на мемориальном камне жертвам Смоленской катастрофы, выразив надежду, что она не приведет к ухудшению отношений между Польшей и Россией.

Как сообщал УНИАН, сегодня советник Б.КОМОРОВСКОГО сказал, что президент не планирует отменять запланированный на 11 апреля визит в Смоленск и Катынь, где он вместе с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ планирует почтить память жертв Смоленской катастрофы и расстрелянных в 1940 году польских офицеров.

В субботу стало известно, что россияне - ночью без ведома поляков - заменили установленную в первые дни после Смоленской трагедии табличку в память жертвам авиакатастрофы.

В новой табличке исчезло упоминание, что делегация польских высокопоставленных должностных лиц, погибшая в катастрофе, планировала отметить 70-ю годовщину Катыньской трагедии.

Вчера МИД Польши заявил, что Б.КОМОРОВСКИЙ не будет возлагать цветы под замененную россиянами табличку, а представители самой крупной оппозиционной партии Право и справедливость призвали президента вообще отказаться от визита из-за этого инцидента.