Пираты захватили судно с четырьмя украинцами в составе экипажа

Посольство Украины в Объединенных Арабских Эмиратах со ссылкой на информацию коалиционных объединенных морских сил подтвердило, что сегодня, 8 апреля, в восточной части Аденского залива пираты захватили судно „Susan K” (флаг Антигуа и Барбуда) с четырьмя гражданами Украины в составе экипажа.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

По данным дипучреждения, владельцем судна является немецкая компания. Судно следовало из порта Мумбай (Индия) в порт Судан (Судан).

Дело находится на особом контроле в посольствах Украины в ОАЭ, Германии и в Департаменте консульской службы.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на “Морской бюллетень”, утром, 8 апреля, за 200 миль к северо-востоку от порта Салала (Оман) сомалийские пираты захватили немецкий сухогруз “Susan K” (под флагом Антигуа), который следовал в порт Судан из индийского порта Мумбай. Судно атаковали не менее десятка пиратов.

Экипаж судна составляют 10 человек – четверо граждан Украины и шестеро филиппинцев.